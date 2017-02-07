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Архангельск: Спорт

     

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Вельская хоккейная дружина стала победителем «Беломорских игр»

Соревнования по мини-хоккею с мячом проходили среди сборных муниципальных образований Архангельской области. На льду крытого модуля стадиона «Труд» встретились команды Плесецкого, Верхнетоемского, Холмогорского, Вельского и Шенкурского районов.
Несколько десятилетий назад этот вид спорта появился, как микс двух разновидностей хоккея – русского и канадского. На этом турнире шло соперничество представителей двух игр на льду. Если в Плесецком и Верхнетоемском районах в основном развивается хоккей с мячом, то на территории трех остальных муниципальных образований больше развит – хоккей с шайбой.

Не потерпев ни одного поражения, победу одержали «шайбисты» из Вельского района. Второе место осталось за ледовой дружиной из Верхней Тоймы. Замкнули тройку лидеров хоккеисты из Шенкурского района.

- Мини-хоккей с мячом является уникальным видом спорта, объединяющий любителей русского и канадского хоккея. Если в каждом муниципальном образовании нашего региона будет заливаться хотя бы половина хоккейных кортов, которые были в советское время, то мы сможем поднять массовость этого вида спорта. Надеюсь, что география районов Архангельской области, где будет развиваться этот вид спорта, будет с каждым годом расти, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В середине апреля на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет второй круг Чемпионата Архангельской области по мини-хоккею с мячом.
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автор: Istorik
просмотров: 77
дата: 07.02.17 | 13:04
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