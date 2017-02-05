Архангельск: Спорт все фото (24)

фото, видео с места события Виндсерферы со всей страны продолжают бороться в Архангельске за титул сильнейших 2 февраля в Архангельске был торжественно поднят флаг чемпионата и первенства России по парусному спорту в классе зимний виндсерфинг. Честь сделать это выпала золотым призерам 2016 года Евгению Митрофанову и Анастасии Моисеевой.



3 февраля погода порадовала ярким солнцем и ясным небом. На реке была отличная видимость. Наконец, подул ветер 4-5 м/с, в результате чего было проведено 3 гонки. Старт первой из них был дан по расписанию - в 10 часов 30 минут. Гонка длилась от 20 до 30 мин. Снежная корка и ровный ветер позволяли спортсменам быстро скользить по дистанции. Первые две гонки прошли в хорошем ритме и без происшествий. Затем ветер начал стихать, спортсменам приходилось много работать с парусом и иногда подталкивать ногой сани. Третья гонка принесла спортсменам много эмоций и непредсказуемые результаты.



Результаты после первого дня соревнований выглядели следующим образом. Лидерство с первой гонки захватил Трофименко Александр и не выпустил его до самого конца, заполучив 1 место по итогам первого дня. Второе место в общем зачёте занял Митрофанов Евгений. Третья строчка у Котова Ростислава, который отметился, заняв также 1 место среди юношей. Все спортсмены первой тройки из города Мончегорска. Второе место среди юношей у Пахтусова Степана (Архангельск), третье - у Михалёва Павла (Санкт-Петербург). В женском зачёте первое место завоевала Моисеева Анастасия (Мытищи). Второе строчка у Клементиевой Инны (Санкт-Петербург), третье место досталосб Ждановой Анастасии (Архангельск), которая также занимает 1 место среди девушек до 17 лет.



Как проходили сами гонки, можно посмотреть



Утром 4 февраля на общем собрании, где обсуждались погодные условия, было решено дать старт четвертой гонке. По словам главного судьи соревнований Владимира Юшкова, при минимальном ветре в этот день удалось провести только одну гонку, в ходе которой спортсмены показали своё мастерство, пройдя дистанцию при очень слабом ветре.



Спортсмены проходили две петли, со старта лидерство захватил спортсмен из Мончегорска Митрофанов Евгений, но в напряжённой борьбе на второй лавировке к верхнему знаку первым вышел Андрей Харьговский из Архангельска, став лидером гонки. «После неудачных стартов в первый гоночный день я реабилитировался, весь вчерашний вечер подготавливал паруса и лыжи. Это дало результат – я пришёл сегодня первый. Гонка была сложной: слабый ветер, который постоянно менял направление и не очень хорошее скольжение лыж из-за снега. Но я выбирал нужную сторону дистанции и пришёл к финишу первым», поделился после финиша своими впечатлениями Андрей.



В этой гонке проявил бойцовский характер Морозов Даниил из Мончегорска. По словам Даниила, прогноз был не утешительный, но задача была выигрывать, и в итоге он выложил все свои силы, что привело его на 3 позицию.



Для многих спортсменов эта гонка оказалась тяжелой. Вот как описывает её Клементьева Инна, идущая на втором месте в женском зачете: «Для меня эта гонка оказалась довольно трудной, так как приходилось находить ветер там, где его не было: отталкиваться ногой, разбегаться и пампить. Я думаю, гонки в таких условиях нужны для того, чтобы полюбить ветер еще больше».



В этот день было проведено собрание ассоциации зимнего виндсерфинга, где принято решение о проведении следующего Чемпионата России в Мурманске. Соревнования пройдут в конце марта 2018 года.



Итак, после трёх дней соревнований в активе регаты 4 гонки, завтра планируется проведение еще двух, по окончании которых мы узнаем чемпионов 2017 года.



Радует, что интерес к подобного рода турнирам в нашей стране снова растет, отмечают организаторы соревнований. Парусная моно-лыжа - исключительно советский аппарат, изобретенный в 1978 году эстонским яхтсменом Юрием Плизником. Одновременно с ним такую же конструкцию испытал ленинградский тренер ЛКИ Павел Пастухов. Первые гонки на парусных моно-лыжах всесоюзного масштаба прошли в 1983 году в городе Архангельске. Соревнования проходили в рамках "Беломорских Игр". Чемпионом СССР тогда стал спортсмен из Северодвинска Владимир Лысов.



Первая публикация чертежей парусной моно-лыжи была сделана где-то в 1984-1985 гг в журнале "Катера и Яхты". В эти же годы издание опубликовало инфорацию о финской двухлыжке, конструкция которой также практически не изменилась с тех пор, но там сзади стоял конёк-плавник.



Первые правила гонок на парусной моно-лыжи появились в 1985 году в кают-компании архангельского спорт-клуба «Гандвик.». Окончательно они сформировались в период с 1990 по 1992 годы под редакцией В.Медвецкого. Однако черезчур жесткие ограничения, не учитывающие современных технологий, привели на рубеже веков к потере интереса и исчезновению этого класса. С выходом новых правил в 2008 году начался новый виток развития зимнего виндсерфинга. А с изобретением в Архангельске Вадимом Волоцким и Иваном Шабалитовым широкой двухлыжки, в "зиму" стали приходить "спортсмены-водники", так как паруса и техника управления стали схожими.



Ассоциация зимнего виндсерфинга создана в 1987 году в ходе проведения Беломорских Игр. Ее первый президент - Александр Звягин из Архангельска, его сменил Владимир Васильев (Санкт-Петербург). С 1992 года ассоциацию возглавляет Вячеслав Мальцев (Мурманск). В уставе ассоциации есть пункт, который не позволяет находиться штаб-квартире ассоциации зимнего виндсерфинга в столице государства.



Самые именитые российские спортсмены международного класса: Анатолий Сарафанников (Тюмень), Алексей Ноздрин (Москва), Волоцкой Вадим (Архангельск), Вячеслав Мальцев (Мурманск), Юхан Гросс (Москва), Владимир Мартусь (Санкт-Петербург), Шувалов Юрий (Москва), Ражев Алексей (Тюмень-Тольяти).



В настоящее время основные центры развития этого вида спорта находятся в Мурманске, Мончегорске, Санкт-Петербурге, Москве. Основные конкуренты в мире - спортсмены Финляндии и Польши. Вот краткая история зимнего виндсёрфинга. Остается надеяться, что участники архангельского чемпионата то же оставят свой след в истории спорта. К великому сожалению в первый день соревнований не было ветра, и гонки были перенесены сначала на 15 часов, а потом их пришлось и вовсе отменять. Чтобы скрасить время ожидания до старта, гонщики рассматривали старые фотографии с соревнований XX века и турниров начала 2000-х.3 февраля погода порадовала ярким солнцем и ясным небом. На реке была отличная видимость. Наконец, подул ветер 4-5 м/с, в результате чего было проведено 3 гонки. Старт первой из них был дан по расписанию - в 10 часов 30 минут. Гонка длилась от 20 до 30 мин. Снежная корка и ровный ветер позволяли спортсменам быстро скользить по дистанции. Первые две гонки прошли в хорошем ритме и без происшествий. Затем ветер начал стихать, спортсменам приходилось много работать с парусом и иногда подталкивать ногой сани. Третья гонка принесла спортсменам много эмоций и непредсказуемые результаты.Результаты после первого дня соревнований выглядели следующим образом. Лидерство с первой гонки захватил Трофименко Александр и не выпустил его до самого конца, заполучив 1 место по итогам первого дня. Второе место в общем зачёте занял Митрофанов Евгений. Третья строчка у Котова Ростислава, который отметился, заняв также 1 место среди юношей. Все спортсмены первой тройки из города Мончегорска. Второе место среди юношей у Пахтусова Степана (Архангельск), третье - у Михалёва Павла (Санкт-Петербург). В женском зачёте первое место завоевала Моисеева Анастасия (Мытищи). Второе строчка у Клементиевой Инны (Санкт-Петербург), третье место досталосб Ждановой Анастасии (Архангельск), которая также занимает 1 место среди девушек до 17 лет.Как проходили сами гонки, можно посмотреть здесь.Утром 4 февраля на общем собрании, где обсуждались погодные условия, было решено дать старт четвертой гонке. По словам главного судьи соревнований Владимира Юшкова, при минимальном ветре в этот день удалось провести только одну гонку, в ходе которой спортсмены показали своё мастерство, пройдя дистанцию при очень слабом ветре.Спортсмены проходили две петли, со старта лидерство захватил спортсмен из Мончегорска Митрофанов Евгений, но в напряжённой борьбе на второй лавировке к верхнему знаку первым вышел Андрей Харьговский из Архангельска, став лидером гонки. «После неудачных стартов в первый гоночный день я реабилитировался, весь вчерашний вечер подготавливал паруса и лыжи. Это дало результат – я пришёл сегодня первый. Гонка была сложной: слабый ветер, который постоянно менял направление и не очень хорошее скольжение лыж из-за снега. Но я выбирал нужную сторону дистанции и пришёл к финишу первым», поделился после финиша своими впечатлениями Андрей.В этой гонке проявил бойцовский характер Морозов Даниил из Мончегорска. По словам Даниила, прогноз был не утешительный, но задача была выигрывать, и в итоге он выложил все свои силы, что привело его на 3 позицию.Для многих спортсменов эта гонка оказалась тяжелой. Вот как описывает её Клементьева Инна, идущая на втором месте в женском зачете: «Для меня эта гонка оказалась довольно трудной, так как приходилось находить ветер там, где его не было: отталкиваться ногой, разбегаться и пампить. Я думаю, гонки в таких условиях нужны для того, чтобы полюбить ветер еще больше».В этот день было проведено собрание ассоциации зимнего виндсерфинга, где принято решение о проведении следующего Чемпионата России в Мурманске. Соревнования пройдут в конце марта 2018 года.Итак, после трёх дней соревнований в активе регаты 4 гонки, завтра планируется проведение еще двух, по окончании которых мы узнаем чемпионов 2017 года. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: vadimarh просмотров: 58

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