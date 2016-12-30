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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Волевой победой над кировчанами «Водник» поставил красивую точку в уходящем году

Накануне в Кирове «Водник» провел повторный поединок с местной «Родиной». Как и днём ранее хозяева всю свою игру построили на контратаках.

Надо признать, что это получалось у них весьма неплохо. На два гола Сергей Обухова и Антона Тихвинского, архангелогородцы смогли ответить лишь одним точным ударом Евгения Дергаева. При счете 2:1 соперники ушли на перерыв.

Во второй половине встречи, превозмогая накопившуюся за время выездного турне усталость, «водники» смогли «собрать» всю волю в кулак и переломить ход развития событий в свою пользу. Если днем ранее они довольствовались лишь ничьей, то в этот раз северяне смогли «вырвать» победу. Ближе к завершению матча стало заметно, что желто-зеленые по движению превосходят кировчан. В результате последние пропустили две контратаки гостей. Первая из них закончилась назначением пенальти в ворота «Родины», который реализовал Сергей Перминов. Затем, после подачи мяча от углового флажка, был точен Евгений Дергаев. Победную точку в этом матче поставил Янис Бефус 2:4.

- Этот матч сложился для нас очень тяжело, но во втором тайме нам удалось переломить ситуацию. За счет индивидуального мастерства отдельных игроков мы завершили этот матч и этот год на хорошей ноте, - сказал после матча наставник «Водника» Николай Ярович.

В уходящем году хоккеисты «Водника» не проигрывали 14 матчей подряд. На данный момент они идут на втором месте в группе с 38 очками в копилке. Всего на три очка их опережает ульяновская «Волга». 5-6 января в Архангельске оба матча этих команд станут фактически борьбой за первое место в Западной группе. Начало в 19:00.

29 декабря Федерация хоккея с мячом России обнародовала календарь первых игр второго этапа Чемпионата России среди команд суперлиги. Желто-зеленые начнут его на Дальнем Востоке. 15 января в Хабаровске они сыграют с местными армейцами, а 18 января в Иркутске встретятся с «Байкал-Энергией». После этого в чемпионате страны будет перерыв, связанный с проведением матча за Суперкубок России и чемпионата мира среди национальных сборных. Возобновятся игры национального первенства 9 февраля.

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автор: Istorik
просмотров: 879
дата: 30.12.16 | 14:05
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