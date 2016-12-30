Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Волевой победой над кировчанами «Водник» поставил красивую точку в уходящем году Накануне в Кирове «Водник» провел повторный поединок с местной «Родиной». Как и днём ранее хозяева всю свою игру построили на контратаках. Надо признать, что это получалось у них весьма неплохо. На два гола Сергей Обухова и Антона Тихвинского, архангелогородцы смогли ответить лишь одним точным ударом Евгения Дергаева. При счете 2:1 соперники ушли на перерыв.



Во второй половине встречи, превозмогая накопившуюся за время выездного турне усталость, «водники» смогли «собрать» всю волю в кулак и переломить ход развития событий в свою пользу. Если днем ранее они довольствовались лишь ничьей, то в этот раз северяне смогли «вырвать» победу. Ближе к завершению матча стало заметно, что желто-зеленые по движению превосходят кировчан. В результате последние пропустили две контратаки гостей. Первая из них закончилась назначением пенальти в ворота «Родины», который реализовал Сергей Перминов. Затем, после подачи мяча от углового флажка, был точен Евгений Дергаев. Победную точку в этом матче поставил Янис Бефус 2:4.



- Этот матч сложился для нас очень тяжело, но во втором тайме нам удалось переломить ситуацию. За счет индивидуального мастерства отдельных игроков мы завершили этот матч и этот год на хорошей ноте, - сказал после матча наставник «Водника» Николай Ярович.



В уходящем году хоккеисты «Водника» не проигрывали 14 матчей подряд. На данный момент они идут на втором месте в группе с 38 очками в копилке. Всего на три очка их опережает ульяновская «Волга». 5-6 января в Архангельске оба матча этих команд станут фактически борьбой за первое место в Западной группе. Начало в 19:00.



29 декабря Федерация хоккея с мячом России обнародовала календарь первых игр второго этапа Чемпионата России среди команд суперлиги. Желто-зеленые начнут его на Дальнем Востоке. 15 января в Хабаровске они сыграют с местными армейцами, а 18 января в Иркутске встретятся с «Байкал-Энергией». После этого в чемпионате страны будет перерыв, связанный с проведением матча за Суперкубок России и чемпионата мира среди национальных сборных. Возобновятся игры национального первенства 9 февраля. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Istorik просмотров: 879

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