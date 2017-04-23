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Архангельск: Спорт

     

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Воспитанник архангельского хоккея стал обладателем Кубка Харламова

19-летний вратарь Артем Корепанов, подопечный тренера Василия Щукина, в составе клуба «Красная Армия» завоевал в Москве Кубок Харламова.

Московская «Красная Армия», входящая в систему клуба Континентальной хоккейной лиги  ЦСКА, выиграла плей-офф Молодёжной хоккейной лиги и во второй раз в своей истории завоевала Кубок Харламова.

В финальной серии плей-офф МХЛ до четырёх побед одной из команд «Красная Армия» разгромила нижнекамский «Реактор» со счётом 4:0.

Чемпионат МХЛ был учрежден 26 марта 2009 года на совместном собрании клубов и руководства Континентальной хоккейной лиги (МХЛ) и Федерации хоккея России (ФХР). В первом сезоне в турнире выступали 22 команды, а в этом сезоне - уже 31. Из них 29 представляют Россию, один клуб из Казахстана (Снежные Барсы) и один из Латвии (Рига). Также в регулярном первенстве прошлого сезона принимала участие сборная России среди игроков до 18 лет.

Согласно регламенту, команды разделены на две конференции по географическому принципу. В конференции "Запад" играет 15 клубов, в конференции "Восток" - 16. В регулярном чемпионате команды играют друг с другом в рамках своей конференции по круговой системе, восемь лучших из каждой конференции выходят в плей-офф. Серии Кубка Харламова играются до трех побед, финальная - до четырех, победитель финала становится обладателем Кубка Харламова.

По два раза обладателем Кубка Харламова становились "Красная Армия" (2011, 2017) и "Омские Ястребы" (2012, 2013). По одному разу победу одержали "Стальные Лисы" (2010), "Чайка" (2015), "Локомотив" (2016) и столичный "Спартак" (2014).

По окончании сезона лига определяет лучших игроков турнира. Трофеи МХЛ названы в честь легенд отечественного хоккея. Например, приз игроку, набравшему больше всех очков по системе "гол + пас" носит имя Бориса Михайлова, лучшему вратарю - Владислава Третьяка, а лучшему защитнику - Вячеслава Фетисова.

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автор: Дмитрий М.
просмотров: 19
дата: 23.04.17 | 17:15
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