Женская и мужская команды Поморья стали лучшими на чемпионате СЗФО по пауэрлифтингу

В Выборге завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу. Сборная команда Архангельской области возглавила общекомандный медальный зачет соревнований.

Соревнования в Выборге являлись отборочным этапом на финал чемпионата России, поэтому в Ленинградскую область съехались все сильнейшие атлеты СЗФО.

По итогам соревнований в копилке сборной Архангельской области оказалось пятнадцать медалей. В троеборье у девушек золотые награды завоевали Мария Ерохина и Ксения Лебедева, серебряные – Евгения Галушина, Дарья Шпанова и Маргарита Жогина. Кроме того, Мария Ерохина завоевала звание абсолютного победителя среди всех весовых категорий.

У мужчин в троеборье не было равных Виталию Мелехину, Андрею Лайхинену, Сергею Кондакову, Алексею Тарасенко. Серебряные медали у мужчин получили Александр Евсеев, Роман Ворохов, Роман Дрочнев, Кирилл Суряднов, бронзовые – Дмитрий Пустовалов и Дмитрий Бородин.

По результатам выступлений Александр Евсеев, Роман Ворохов, Андрей Шарыгин и Ярослав Дикун выполнили норматив мастера спорта.

В классическом троеборье серебряную медаль завоевала Валерия Пеньевская, золотую – Сергей Лупин. Кроме того, Сергей стал абсолютным победителем соревнований среди всех весовых категорий.

Неудивительно, что после такого эффектного выступления женская и мужская команда по пауэрлифтингу под руководством тренеров РЦСП «Поморье» Антона Солодова, Владимира Гришаева и Станислава Дернова стали победителями в общекомандном зачете.