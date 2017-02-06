Архангельск: Спорт

Несмотря на то, что погодные условия подвели и ветра практически не было, всё же удалось провести 4 гонки из запланированных 15 в данном классе, и медали были разыграны.
Всего за победу в соревнованиях боролись 32 спортсмена из разных городов России, при этом разница между самым молодым и самым старшим участником составила 56 лет.
Сразу хочется отметить организацию и проведение соревнований, которые прошли на высочайшем уровне, в теплой атмосфере.
«Это уже не первый наш организаторский опыт, соревнования подобного масштаба уже проводились в Архангельске. Хочется выразить благодарность всем участникам за дисциплинированность во время гонок. Большое спасибо и СМИ, которые освещали это событие. Жаль, что в этом году не удалось привлечь спонсоров и сделать для победителей дополнительных призов», сообщил организатор соревнований Вадим Волоцкой.
Впервые проводилась онлайн-трансляция и запись всех гонок. После тяжелого гоночного дня спортсмены вместе с тренерами усаживались за стол в холле Центральной спасательной станции, смотрели запись гонок, анализировали свои ошибки, сравнивали себя с лидерами соревнований, чтобы в дальнейшем выбрать более подходящую стратегию.
Первые три дня соревнований температура воздуха составляла от -2 до -7 градусов с ветром от 2 до 5 м/с, была ясная погода, ярко светило солнце, и всё вокруг отражало его лучи. Но, к сожалению, 5 февраля произошло резкое падение температуры, она опустилась ниже -20, в следствие чего в этот день не удалось провести ни одной гонки.
В воскресенье ровно в три часа участники, зрители и организаторы соревнований собрались все вместе, чтобы узнать имена чемпионов и победителей первенства России 2017 года. Главный судья Владимир Юшков объявил благодарность спортсменам за честную, спортивную борьбу, а главный секретарь соревнований Татьяна Телюкина отметила дружелюбие и теплоту, с которыми проходили все гоночные дни.
Победители были награждены увесистыми медалями и дипломами всероссийской Федерации парусного спорта. После награждения приезжие участники начали собираться для отъезда в свои города. Полагаем, у них останутся только светлые воспоминания об этих соревнованиях.
Организаторы благодарят Центральную Спасательную Станцию, которая оказала неоценимую помощь в проведении гонок, а также парусный центр «Норд» за поддержку в организации соревнований.
Результаты оказались следующими:
Чемпионат России (общий зачёт):
Митрофанов Евгений (Мончегорск) – 1 место;
Трофименко Александр (Мончегорск) – 2 место;
Котов Ростислав (Мончегорск) – 3 место;
Чемпионат России (женский зачёт):
Моисеева Анастасия (Мытищи) – 1 место;
Клементьева Инна (Санкт-Петербург) – 2 место;
Жданова Анастасия (Архангельск) – 3 место;
Первенство России (общий зачёт):
Котов Ростислав (Мончегорск)– 1 место;
Михалёв Павел (Санкт-Петербург) – 2 место;
Пахтусов Степан (Архангельск) – 3 место;
Первенство России (среди юношей):
Михалёв Павел (Санкт-Петербург) – 1 место;
Буркин Алексей (Санкт-Петербург) – 2 место;
Панютин Павел (Архангельск)– 3 место;
Первенство России (среди юниорок):
Жданова Анастасия (Архангельск) – 1 место;
Горлова Иванна (Мончегорск) – 2 место.
Как проходили гонки, можно посмотреть здесь. Фото доступно по ссылке.
Видеосюжет: ГТРК «Поморье»