Архангельск: Спорт

Несмотря на то, что погодные условия подвели и ветра практически не было, всё же удалось провести 4 гонки из запланированных 15 в данном классе, и медали были разыграны.



Всего за победу в соревнованиях боролись 32 спортсмена из разных городов России, при этом разница между самым молодым и самым старшим участником составила 56 лет.



Сразу хочется отметить организацию и проведение соревнований, которые прошли на высочайшем уровне, в теплой атмосфере.



«Это уже не первый наш организаторский опыт, соревнования подобного масштаба уже проводились в Архангельске. Хочется выразить благодарность всем участникам за дисциплинированность во время гонок. Большое спасибо и СМИ, которые освещали это событие. Жаль, что в этом году не удалось привлечь спонсоров и сделать для победителей дополнительных призов», сообщил организатор соревнований Вадим Волоцкой.



Впервые проводилась онлайн-трансляция и запись всех гонок. После тяжелого гоночного дня спортсмены вместе с тренерами усаживались за стол в холле Центральной спасательной станции, смотрели запись гонок, анализировали свои ошибки, сравнивали себя с лидерами соревнований, чтобы в дальнейшем выбрать более подходящую стратегию.



Первые три дня соревнований температура воздуха составляла от -2 до -7 градусов с ветром от 2 до 5 м/с, была ясная погода, ярко светило солнце, и всё вокруг отражало его лучи. Но, к сожалению, 5 февраля произошло резкое падение температуры, она опустилась ниже -20, в следствие чего в этот день не удалось провести ни одной гонки.



В воскресенье р овно в три часа участники, зрители и организаторы соревнований собрались все вместе, чтобы узнать имена чемпионов и победителей первенства России 2017 года. Главный судья Владимир Юшков объявил благодарность спортсменам за честную, спортивную борьбу, а главный секретарь соревнований Татьяна Телюкина отметила дружелюбие и теплоту, с которыми проходили все гоночные дни.



Победители были награждены увесистыми медалями и дипломами всероссийской Федерации парусного спорта. После награждения приезжие участники начали собираться для отъезда в свои города. Полагаем, у них останутся только светлые воспоминания об этих соревнованиях.