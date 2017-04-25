Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Архангельская спортшкола вошла в тройку победителей областного конкурса грантов Подведены итоги областного Конкурса грантов среди физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, тренеров и специалистов Архангельской области по лыжным гонкам. По его итогам «Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова» заняла второе место, уступив лишь "Устьянской СДЮСШОР". Конкурс проходил в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)". За второе место "ДЮСШ им. П.В. Усова" получит грант в размере 1 180 000 рублей. Данные средства будут направленны на приобретение лыжного спортивного оборудования и инвентаря, лыжной экипировки, а так же на проведение тренировочных мероприятий по подготовке к первенству и чемпионату Архангельской области по лыжным гонкам.

Победители номинаций "Лучший тренер" и "Лучший спортсмен" получат денежные премии. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Светлана Л. просмотров: 78

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