Архангельск: Спорт

По его итогам «Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова» заняла второе место, уступив лишь "Устьянской СДЮСШОР".
Конкурс проходил в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)".
За второе место "ДЮСШ им. П.В. Усова" получит грант в размере 1 180 000 рублей. Данные средства будут направленны на приобретение лыжного спортивного оборудования и инвентаря, лыжной экипировки, а так же на проведение тренировочных мероприятий по подготовке к первенству и чемпионату Архангельской области по лыжным гонкам.
Победители номинаций "Лучший тренер" и "Лучший спортсмен" получат денежные премии.