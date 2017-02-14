Архангельск: Спорт

В минувшие выходные в спортивном зале Исакогорского детско-юношеского центра состоялся спортивный праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия».

Сразу после торжественного открытия юные любительницы флорбола увидели показательный матч между командами «Наука» и «Искра», а затем вышли на площадку сами.

Особенностью мероприятия стало то, что девочки играли на двух маленьких площадках с маленькими воротами без счета и без вратарей.

В перерывах между матчами их ожидали мастер-класс от тренера женской флорбольной команды «Наука» Анатолия Быкова и фитнес-тренера Ольги Первухиной. А еще всем участницам дали возможность проверить скорость полета мяча после удара, которая измерялась с помощью специального прибора. Лучший результат – 74 км/ч, что очень даже неплохо с учетом возраста флорболисток.