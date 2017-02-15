Архангельск: Спорт

В конце марта в Поморье пройдёт международный турнир по кикбоксингу. Он состоится в дни проведения форума «Арктика – территория диалога». Организаторы соревнований по смешанным единоборствам планируют назвать турнир «Битва за Арктику».

Об этом было объявлено на встрече губернатора Игоря Орлова с легендарным спортсменом, шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу Бату Хасиковым.

Знаменитый боец по прозвищу «Хан Батый» завершил карьеру в 2014 году, одержав победу в чемпионском матче против Майка Замбидиса и уйдя с большого ринга непобеждённым.

Теперь он является одним из основателей компании «Fight Nights», которая организует профессиональные поединки по смешанным единоборствам. Один из турниров чемпион мира собирается провести и в Архангельске.

— Мы договорились с губернатором о проведении крупного международного турнира по кикбоксингу. Он состоится в дни проведения форума «Арктика – территория диалога». Главным событием вечера станет поединок с участием знаменитого российского спортсмена, четырёхкратного чемпиона мира Виталия Минакова, – отметил Бату Хасиков. – Также наша компания проведёт чемпионский поединок в одной из категорий. Программа турнира будет насыщенной и интересной для жителей Поморья и гостей форума.

Напомним, международный форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 31 марта.