Архангельск: Спорт

В Центре лыжного спорта «Малиновка», расположенном в деревне Кононовская, стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам. В Устьянский район приехало более 120 сильнейших спортсменов из восьми регионов страны.

Соревнования должны были начаться еще 25 января, однако из-за сильных морозов организаторы решили гонку классическим стилем перенести на 27 января, ну а 26 января, несмотря на сильный снегопад, гонщики соревновались в спринте. В прологе у мужчин лучше всех с непогодой справились спортсмены из республики Коми. Спринтер из Архангельской области Константин Лобов на мгновение (всего на четыре десятых секунды) отстал от первого времени, также в четвертьфинал прошло ещё четверо наших мужчин.



У женщин первой в прологе к финишу примчалась Ольга Румянцева из Вологодской области, наша Анна Мокосеева пришла третьей.



По итогам пролога в стадию на выбывание вышли восемь спортсменов Архангельской области. А затем началось самое интересное. Гонщики выясняли кто из них лучше в острой контактной борьбе. До полуфинала у мужчин дошли Василий Пушкин и Константин Лобов, они же прошли и в финал, а в финале Василий Пушкин со старта вышел вперёд и первую позицию уже не отдал, завоевав первую на этом чемпионате золотую медаль Архангельской области.



Константин Лобов до самого конца гонки также претендовал на медаль, он финишировал в одно время с занявшим третье место спортсменом из республики Коми, но фотофиниш сложился в этот раз не в нашу пользу.



У женщин в полуфинал вышли Светлана Николаева, Анна Мокосеева и Виктория Трошина, в финал - лишь Анна. В финале наша спортсменка в упорной борьбе заняла второе место.



Архангельская область имеет уникальный опыт проведения соревнований по лыжным гонкам самого высокого уровня. В 2015 году здесь впервые был проведен чемпионат России по лыжным гонкам. Спортсменам понравилось, и теперь соревнования различного уровня каждый год проводятся в Малиновке.



В этом зимнем сезоне уникальный ландшафт, красивую природу и гостеприимных хозяев Малиновки в январе оценят лучшие гонщики Северо-запада, в феврале – самые быстрые юноши и девушки со всей страны, а в марте здесь впервые пройдет финал VIII зимней спартакиады учащихся.



