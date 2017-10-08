«Молодежка» «Водника» первые три матча сезона сыграет на выезде
сегодня 11:44
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Стало известно расписание Всероссийских соревнований “Высшая лига”, в которых Поморье будет представлять дубль архангельского “Водника”. “Молодежка” желто-зеленых по традиции будет выступать в первой группе.
По сравнению с прошлым сезоном, состав ее соперников претерпел изменения. Из-за того, что в элиту отечественного хоккея вернулись красногорский «Зоркий» и сыктывкарский «Строитель», их место в соответствии с регламентом Всероссийских соревнований займут их фарм-клубы.
В итоге соперниками архангелогородцев будут дубли кировской «Родины», нижегородского «Старта», ульяновской «Волги», московского «Динамо», сыктывкарского «Строителя», красногорского «Зоркого» и «Мурман».
На предварительном этапе команды сыграют в четыре круга, проводя по две игры на своем поле и две игры на поле соперника. По сравнению с предыдущими годами в финальный турнир соревнований выйдут не два лучших дубля от группы, а четыре, которые будут бороться за титул лучшего фарм-клуба России.
В межсезонье состав дубля желто-зеленых претерпел небольшие изменения. Вратарь Даниил Дорохин стал напарником Михаила Шиляева в главной команде Поморья. Решение о завершении карьеры приняли Андрей Смирнов и Алексей Боченков. Их место заняла большая группа воспитанников регионального центра развития спорта «Водник». Компанию им составил Виктор Фомичев, который прошлый сезон на правах аренды провел в «Мурмане». На данный момент основу дубля составляют ребята 1998-1999 г.р., большая часть из которых в прошлом сезоне стала бронзовым призером Первенства России среди юниоров.
Подопечные Олега Батова начнут новый сезон на выезде, отправившись по маршруту Красногорск – Киров – Сыктывкар. На своем льду архангелогородцы сыграют только в декабре. При этом, все свои игры в последнем месяце 2017 года они проведут в родных стенах.
Календарь игр «Водник-2»:
19-20 ноября (воскресенье-понедельник)
«Зоркий-2» – «Водник-2»
23-24 ноября (четверг-пятница)
«Родина-2» - «Водник-2»
27-28 ноября (понедельник-вторник)
«Строитель-2» - «Водник-2»
13 – 14 декабря (среда-четверг)
«Водник-2» - «Старт-2»
17-18 декабря (воскресенье-понедельник)
«Водник-2» - «Волга-2»
22-23 декабря (пятница-суббота)
«Водник-2» - «Динамо-Крылатское»
26-27 декабря (вторник-среда)
«Водник-2» - «Мурман»
15-16 января (понедельник-вторник)
«Мурман» - «Водник-2»
19-20 января (пятница-суббота)
«Динамо-Крылатское» - «Водник-2»
30-31 января (вторник-среда)
«Водник-2» - «Зоркий-2»
13-14 февраля (вторник-среда)
«Старт-2» - «Водник-2»
17-18 февраля (суббота-воскресенье)
«Волга-2» - «Водник-2»
22-23 февраля (четверг-пятница)
«Водник-2» - «Строитель-2»
26-27 февраля (понедельник-вторник)
«Водник-2» - «Родина-2»