«Молодежка» «Водника» первые три матча сезона сыграет на выезде

По сравнению с прошлым сезоном, состав ее соперников претерпел изменения. Из-за того, что в элиту отечественного хоккея вернулись красногорский «Зоркий» и сыктывкарский «Строитель», их место в соответствии с регламентом Всероссийских соревнований займут их фарм-клубы.В итоге соперниками архангелогородцев будут дубли кировской «Родины», нижегородского «Старта», ульяновской «Волги», московского «Динамо», сыктывкарского «Строителя», красногорского «Зоркого» и «Мурман».На предварительном этапе команды сыграют в четыре круга, проводя по две игры на своем поле и две игры на поле соперника. По сравнению с предыдущими годами в финальный турнир соревнований выйдут не два лучших дубля от группы, а четыре, которые будут бороться за титул лучшего фарм-клуба России.В межсезонье состав дубля желто-зеленых претерпел небольшие изменения. Вратарь Даниил Дорохин стал напарником Михаила Шиляева в главной команде Поморья. Решение о завершении карьеры приняли Андрей Смирнов и Алексей Боченков. Их место заняла большая группа воспитанников регионального центра развития спорта «Водник». Компанию им составил Виктор Фомичев, который прошлый сезон на правах аренды провел в «Мурмане». На данный момент основу дубля составляют ребята 1998-1999 г.р., большая часть из которых в прошлом сезоне стала бронзовым призером Первенства России среди юниоров.Подопечные Олега Батова начнут новый сезон на выезде, отправившись по маршруту Красногорск – Киров – Сыктывкар. На своем льду архангелогородцы сыграют только в декабре. При этом, все свои игры в последнем месяце 2017 года они проведут в родных стенах.Календарь игр «Водник-2»:19-20 ноября (воскресенье-понедельник)«Зоркий-2» – «Водник-2»23-24 ноября (четверг-пятница)«Родина-2» - «Водник-2»27-28 ноября (понедельник-вторник)«Строитель-2» - «Водник-2»13 – 14 декабря (среда-четверг)«Водник-2» - «Старт-2»17-18 декабря (воскресенье-понедельник)«Водник-2» - «Волга-2»22-23 декабря (пятница-суббота)«Водник-2» - «Динамо-Крылатское»26-27 декабря (вторник-среда)«Водник-2» - «Мурман»15-16 января (понедельник-вторник)«Мурман» - «Водник-2»19-20 января (пятница-суббота)«Динамо-Крылатское» - «Водник-2»30-31 января (вторник-среда)«Водник-2» - «Зоркий-2»13-14 февраля (вторник-среда)«Старт-2» - «Водник-2»17-18 февраля (суббота-воскресенье)«Волга-2» - «Водник-2»22-23 февраля (четверг-пятница)«Водник-2» - «Строитель-2»26-27 февраля (понедельник-вторник)«Водник-2» - «Родина-2»