Архангельск: Спорт

В минувшую субботу на льду стадиона «Труд» юноши «Водника» встречались с действующим чемпионом региона и лидером соревнований, командой «Севмаш».

Для северодвинцев эта игра была заключительной на турнире и от нее напрямую зависела судьба золотых медалей. До этого они выиграли все шесть последних матчей. Также без потерянных очков выступают и юные «водники», которые теоретически могли претендовать на первое место.

На деле чуда не произошло. Даже в отсутствие бывших игроков «Водника» Евгения Шихирина и Ивана Воюшина, которые играют за «Севмаш», архангелогородцы ничего серьезного не смогли противопоставить сопернику и проиграли гостям – 0:7.

В итоге «Севмаш» в пятый раз подряд стал чемпионом Архангельской области и уже на этой неделе представит Поморье на Всероссийской арене, где выступит в первенстве страны среди коллективов физической культуры.

В начале марта станут известны остальные призеры регионального чемпионата. На данный момент на медали претендуют архангельские команды «Северная Двина, «Портовик», «Помор», «Водник-2001» и плесецкая «Юность».