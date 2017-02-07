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Архангельск: Спорт

     

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«Севмаш» уверенно идёт к четвертому подряд чемпионству по русскому хоккею в Поморье

В минувший уикенд состоялись очередные матчи чемпионата Архангельской области по хоккею с мячом. Северодвинский «Севмаш» на своем льду уверенно обыграл архангельский «Портовик» со счетом 6:0 и скорее всего станет чемпионом области.

В субботу архангельский «Помор» встречался с еще одной командой из областного центра – «Северной Двиной». В случае поражения последних «Помор» набирал 12 очков и выходил на второе место в турнире. Главную опасность для «Северной Двины» представлял Василий Кололеев, который в этом сезоне является лучшим бомбардиром своей команды.

«Северодвинцам» удалось не дать простора форварду и почти выключить его из игры. В ходе напряжённой борьбы верх взяли хоккеисты «Северной Двины» - 3:2. После этой победы они сравнялись по количеству набранных очков с «Помором» - по 9 и делят между собой третью строчку в турнирной таблице. Если у «Северной Двины» еще две игры в запасе, то «Помор» свое выступление в чемпионате региона уже завершил.  На втором месте с десятью очками расположилась плесецкая «Юность». 

Также в борьбу за медали могут включиться архангельские команды «Портовик» и юноши «Водника». 

Результаты игр:

«Севмаш» - «Портовик» 6:0
«Помор» - «Северная Двина» 2:3
«Северный водник» - «Портовик» 0:2
«Северная Двина» - «Атлант» 15:2
Календарь ближайших матчей: 

11 февраля (суббота)
11:00 «Водник-2001» - «Севмаш»
18 февраля (суббота)
11:00 «Водник-2001» - «Юность»

19 февраля (воскресенье)
11:00 «Водник-2001» - «Портовик»

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автор: Istorik
просмотров: 28
дата: 07.02.17 | 15:31
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