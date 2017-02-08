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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

«Водник-2» на своем льду в двух матчах уверенно обыграл «Родину»

6-7 февраля молодёжка «Водника» провела очередные матчи в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. На своем льду они встречались с дублем кировской «Родины».

Кировчане на данный момент являются лидером нашей группы среди фарм-клубов. В их составе два игрока, Кирилл Бармин и Сергей Чистосердов, недавно стали чемпионами мира среди юниоров.

Несмотря на длительное отсутствие игровой практики, архангелогородцы провели два матча на довольно приличном уровне. Хотя изначально в первой встрече подопечные Олега Батова проигрывали с разницей в два мяча, но с течением времени они смогли навязать свою игру сопернику и одержать уверенную победу – 7:2.

Повторная встреча для обеих команд получилась очень тяжелой. Сказалось то, что кировчане не успели восстановиться после предыдущего матча. Желто-зеленые смогли сделать хороший задел в первом тайме – 4:1. В оставшееся время они сохранили свое преимущество и добыли важные три очка – 4:2.

10-11 февраля молодежка «Водника» в Архангельске на стадионе «Труд» сыграет с сыктывкарским «Строителем». 10 февраля матч начнется в 13:00, а на следующей день – в 12:00. Вход свободный.

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автор: Istorik
просмотров: 34
дата: 08.02.17 | 14:16
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