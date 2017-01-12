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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Игры второго этапа Чемпионата России начнутся для архангельского клуба с 15 января

Стал известен календарь игр, которые предстоит провести жёлто-зелёным в рамках II этапа Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги.

Все команды будут разделены на две группы. В первую из них вошли по четыре сильнейших клуба из Западной и Восточной групп. Остальные команды образовали группу «Б».

В группе «А» ледовые дружины из Европейской части нашей страны будут играть только с представителями Сибири, проводя по одной игре на своем и чужом поле. Отметим, что очки, набранные командами на предыдущем этапе, не учитываются.

Архангелогородцам на этой стадии предстоит сыграть с армейцами Хабаровска, красноярским «Енисеем», иркутской «Байкал-Энергией» и «Уральским трубником».

По итогам второго этапа первые шесть команд группы «А» автоматически выходят в четвертьфинал. Клубы, занявшие седьмое и восьмое место в группе «А», будут бороться за оставшиеся две путевки с двумя лучшими коллективами группы «Б».

Календарь игр «Водника» на II этапе Чемпионата России:

15 января (воскресенье): «СКА-Нефтяник» - «Водник»
18 января (четверг): «Байкал-Энергия» - «Водник» 
9 февраля (четверг): «Водник» - «Уральский трубник»
12 февраля (воскресенье): «Водник» - «Енисей»
16 февраля (четверг): «Енисей» - «Водник»
19 февраля (воскресенье): «Уральский трубник» - «Водник»
23 февраля (четверг): «Водник» - «СКА-Нефтяник»
26 февраля (воскресенье): «Водник» - «Байкал-Энергия»

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автор: Istorik
просмотров: 273
дата: 12.01.17 | 12:40
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