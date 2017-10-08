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«Водник» наберет форму перед чемпионатом России на товарищеских матчах в Швеции

сегодня 11:37
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Сегодня архангельские хоккеисты отправились в Швецию. Сначала они будут тренироваться на льду крытой арены Эдсбюна, а 18 октября переедут в соседний город Юсдаль, где примут участие в международном турнире ExTe Cupen.
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Фото: Павел Шалагин
На первом этапе сбора у "желто-зеленых" запланировано три товарищеских матча: с дублем чемпиона Швеции «Эдсбюном», полуфиналистом чемпионата Финляндии – «Каммпаритом» и вице-чемпионом Швеции – «Боллнесом». Стоит отметить, что за финский клуб уже второй сезон выступает воспитанник архангельского хоккея Артём Шеховцов.

- В Швеции у нас запланировано большое количество игр с командами, которые пропагандируют разные стили игры. Это бесспорно пойдет на пользу нашей команде накануне старта в Чемпионате России, - отметил главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.

Календарь товарищеских игр «Водника» (время московское):
13 октября (пятница)
18:00 «Эдсбюн»-2 – «Водник»
15 октября (воскресенье)
13:30 «Водник» - «Каммпарит»
17 октября (вторник)
20:00 «Водник» - «Боллнес»
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