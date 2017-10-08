«Водник» наберет форму перед чемпионатом России на товарищеских матчах в Швеции

Сегодня архангельские хоккеисты отправились в Швецию. Сначала они будут тренироваться на льду крытой арены Эдсбюна, а 18 октября переедут в соседний город Юсдаль, где примут участие в международном турнире ExTe Cupen.

На первом этапе сбора у "желто-зеленых" запланировано три товарищеских матча: с дублем чемпиона Швеции «Эдсбюном», полуфиналистом чемпионата Финляндии – «Каммпаритом» и вице-чемпионом Швеции – «Боллнесом». Стоит отметить, что за финский клуб уже второй сезон выступает воспитанник архангельского хоккея Артём Шеховцов.- В Швеции у нас запланировано большое количество игр с командами, которые пропагандируют разные стили игры. Это бесспорно пойдет на пользу нашей команде накануне старта в Чемпионате России, - отметил главный тренер «Водника» Сергей Лихачев.Календарь товарищеских игр «Водника» (время московское):13 октября (пятница)18:00 «Эдсбюн»-2 – «Водник»15 октября (воскресенье)13:30 «Водник» - «Каммпарит»17 октября (вторник)20:00 «Водник» - «Боллнес»