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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

«Водник» не смог повторить домашний успех в повторном матче с «Енисеем»

Накануне в Красноярске состоялся второй матч между местным «Енисеем» и архангельским «Водником». В столице Поморья сильнее оказались желто-зеленые – 6:3. В Сибири хозяева были полны желания взять реванш.

Однако и «водники» не хотели сдаваться без борьбы. Уже на первых минутах Александр Антонов первым касанием принял навесную передачу, а вторым - перекинул мяч через вратаря «Енисея» и национальной сборной Романа Черных – 0:1.

После этого игра пошла на встречных курсах, атаки на одни ворота сменялись натиском на другие. В этой ситуации с наилучшей стороны проявили себя голкиперы обеих команд, не раз выручавшие своих одноклубников. Только под занавес первого тайма красноярцам удалось сравнять счет. После удара Алмаза Миргазова мяч перед собой отбил Андрей Рейн, но на добивание успел опытнейший Евгений Швецов – 1:1.

Немного отдохнув, команды со свежими силами начали оставшийся отрезок матча. Почти сразу возникает опасный момент у ворот «Водника». Сначала судейской бригаде показалось, что мяч пересек линию ворот, но после небольшого совещания их взятие было отменено, и был назначен пенальти. В дуэли Викулин - Рейн победителем вышел вратарь архангелогородцев. Многочисленные попытки хозяев подобрать ключи к обороне «водников» долгое время успеха не имели. Только в середине второй половины встречи им удалось забить два мяча – 3:1.

С целью внести коррективы в игру своих подопечных тренерский штаб архангелогородцев берет тайм-аут. Однако это не дало должного результата. Дело в том, что в это время у «Водника» два человека сидело на скамейке штрафников.

Хоккеисты «Енисея» смогли воспользоваться численным преимуществом – 4:1. После этого подопечные Игоря Гапановича и Николая Яровича пошли ва-банк, игра вновь пошла на встречных курсах. За минуту до финального свистка точку в матче ставит красноярец Иван Шевцов – 5:1.

Подводя итог этой встречи, стоит отметить, что почти 2/3 всего игрового времени ледовая дружина с берегов Северной Двины на равных сражалась с действующим чемпионом России. Самое главное, что ее игроки не уступали одному из лидеров чемпионата в движении, что позволяет смотреть с оптимизмом на дальнейшее выступление архангелогородцев в турнире. Завтра они отправятся в Первоуральск, где 19 февраля проведут заключительный матч на выезде в рамках II этапа Чемпионата России. Соперником «Водника» будет «Уральский трубник». Начало встречи в 17:00.

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автор: Istorik
просмотров: 42
дата: 17.02.17 | 10:34
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