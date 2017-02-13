Архангельск: Спорт

Накануне на своем льду «Водник» встречался с красноярским «Енисеем». Поединки этих команд в столице Поморья проходят очень напряженно. В трех последних матчах сибиряки выиграли лишь однажды, в остальных играх верх брали северяне.

«Енисей» в предыдущем матче разошелся миром с ульяновской «Волгой» - 4:4, а «Водник» три последних матча проиграл, поэтому для обеих команд исход встречи был чрезвычайно важен.

Уже на первой минуте великолепная возможность открыть счет была у Александра Антонова, но вместо того, чтобы забивать самим, «водники» пропустили контратаку гостей, которая закончилась взятием ворот Андрея Рейна – 0:1. Несмотря на это, хозяева продолжили прессинговать. В одном из моментов красноярец Михаил Прокопьев нарушил правила против Александра Антонова. Арбитр встречи Евгений Тютюков отправил отдыхать его на скамейку штрафников. Попытки защитника гостей оспорить это решение закончилось его удалением до конца матча. В итоге, красно-белые больше 80 минут вынуждены были играть в численном меньшинстве.

Первоначально подобные изменения в составе гостей почти не повлияли на ход встречи. У них было ряд возможностей для того, чтобы закрепить свой успех, но до перерыва они воспользовались лишь одной – 0:2. При этом подопечные Игоря Гапановича и Николая Яровича и не думали отсиживаться в обороне. Дважды ворота красно-белых от неминуемого гола спасала штанга, а за несколько мгновений до ухода в раздевалку Олег Пивоваров не смог поймать и обработать мяч после «закидушки» от Андрея Рейна.

Во второй половине встречи игра пошла на встречных курсах. Атака на одни ворота сменялась натиском на другие. В этом компоненте более удачливее оказались хозяева. Сначала после розыгрыша углового отличился Сергей Калинин, а затем после точной передачи Юрия Погребного Евгений Дергаев делает счет равным – 2:2. Вслед за этим форвард красноярцев и сборной России Алмаз Миргазов вновь выводит вперед свою команду – 2:3.

Ключевыми в матче стали заключительные 20 минут, в которых была решена его судьба. Сначала Олег Пивоваров, поймав навесную передачу, восстанавливает равновесие. Вслед за этим Александр Антонов выводит вперед своих одноклубников – 4:3. На 81-й минуте Алексей Гладышев, получив мяч у своих ворот, прошел через все поле и в штрафной гостей на нем сфолили. Главный арбитр встречи Евгений Тютюков безотлагательно назначил пенальти. Евгений Дергаев был точен. Вскоре капитан желто-зеленых, пройдя по центру, дошел до ворот «Енисея» и бросил мяч прямо во вратаря гостей, но на добивание успел Олег Пивоваров – 6:3.

«Водник» одержал первую победу в рамках II этапа чемпионата страны. Уже через три дня, на этот раз в Красноярске, архангелогородцы вновь сыграют с «Енисеем». При этом предстоящий матч может быть не последним очным поединком для обеих команд в этом сезоне. На данный момент расклад такой, что с большой долей вероятности они смогут встретиться вновь, но уже на стадии четвертьфинала. Хотя до этого итоговый расклад может измениться.



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