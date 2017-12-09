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«Водник» скрестил клюшки со своими дублерами

сегодня 11:14
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Накануне на стадионе «Труд» архангельский «Водник» сыграл со своим дублем. Во время перерыва в чемпионате России, связанного с проведением международных соревнований, игровая практика нужна как команде мастеров, так и ее ближайшему резерву.
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У главной команды Поморья, кроме находящегося в Швеции Евгения Дергаева, травмированных Романа Сухорукова и Дмитрия Попутникова, дисквалифицированного Олега Пивоварова тренерский штаб желто-зеленых решил не задействовать в этом матче Михаила Шиляева, Александра Тюкавина и Юрия Погребного. Последние трое примут участие сегодня в повторной встрече. У «молодежки», в свою очередь, не играли, находящиеся в юниорской сборной России Александр Глотов, Андрей Долгих и Никита Мушенко.

Как и ожидалось, подопечные Николая Яровича одержали уверенную победу – 9:1. Хеттрик на счету Максима Чермных, а также по одному разу отличились Александр Антонов, Сергей Калинин, Иван Козлов, Юрий Радюшин, Александр Насонов и Дмитрий Логинов. Автором единственного гола престижа у «молодежки» стал Никита Ситников.

Повторная встреча состоится сегодня, 9 декабря. 
Автор: Istorik
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