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Архангельск: Спорт

     

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«Водник» со счётом 5:3 переиграл в гостях казанское «Динамо»

Накануне в Казани состоялся повторный матч местного «Динамо» и архангельского «Водника». Встреча днём ранее отняла у игроков обеих команд немало сил и эмоций, поэтому шансов на успех было больше у того, кто сумел быстрее восстановиться.

Хозяева традиционно сделали ставку на контратаки и розыгрыш стандартных положений. «Водник», в свою очередь, также не пытался форсировать события, пытаясь использовать ошибки соперника. Какое-то время подобные тактики не приносили успеха, но в середине первого тайма участники матча выдали голевые десять минут, когда мячи поочередно влетали то в одни, то в другие ворота. В результате на табло местного стадиона «Ракета» горел ничейный счет – 2:2.

В конце первой половины встречи стало заметно, что хозяева «подсели» физически и перестали успевать за быстрыми архангелогородцами. За несколько мгновений до свистка на перерыв многоходовая комбинация гостей заканчивается голом. Однако главный арбитр встречи Никита Юкляевских отказался засчитать взятие ворот, мотивируя это тем, что время тайма истекло. Если так, то сначала рефери должен был дать свисток на перерыв, причем до момента взятия ворот, а потом уже отменять гол. На деле все получилось наоборот. Попытки получить у него обоснования своего решения закончились тем, что Юрий Погребной был удален на десять минут за «неспортивное поведение».

Этот эпизод не «сломал» жёлто-зелёных, и в начале второго тайма благодаря усилиям Ивана Козлова и Сергея Калинина на табло загорелись цифры 2:4. Между этими двумя голами возможность отличиться упускает Евгений Дергаев. После удара капитана «Водника» с 12-метровой отметки вратарь «динамовцев» Александр Темников в падении перевел мяч на угловой. В этом матче голкипер хозяев не раз спасал их от неминуемого гола.

После этого окончательно территориальным и игровым преимуществом полностью завладели подопечные Николая Яровича. В конце матча обоим соперникам удалось обменяться мячами – 3:5.

- По сравнению с первой игрой этот матч получился для нас не таким напряженным. Первые полчаса шла примерно равная игра, но затем нам удалось перехватить инициативу и вплоть до финального свистка держать нити игры в своих руках, - сказал после матча наставник «Водника» Николай Ярович.

Теперь беспроигрышная серия у архангелогородцев составляет двенадцать матчей подряд. Последний раз подобное было у нашей команды только в чемпионскую эру. После двух матчей в Казани у желто-зеленых и их главных конкурентов в борьбе за первое место в группе ульяновской «Волги» одинаковое количество проведенных матчей - 14, но северяне от них отстают всего на одно очко.

26 декабря «Водник» отправится в Киров, где в среду и четверг проведет заключительные матчи в уходящем году с местной "Родиной".

 

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автор: Istorik
просмотров: 161
дата: 26.12.16 | 11:57
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