Архангельск: Спорт

Накануне хоккеисты «Водника» в гостях встречались с казанским «Динамо». В текущем чемпионате бело-голубые являются весьма неуступчивыми соперниками, которые хорошо умеют играть на контратаках.

Доказательством этого являются игры «Водника» и «Динамо-Казань» в Архангельске, когда северяне оба раза с минимальным преимуществом взяли верх -3:2. Также казанцам удалось дважды отобрать очки у лидера нашей группы – ульяновской «Волги», сыграв с ними в ничью.



Накануне игр с «Водником» состав казанцев претерпел небольшие изменения. Из «Байкал-Энергии» перешел защитник Анатолий Голубков, а из красноярского «Енисея» нападающий Максим Зубарев. Нельзя сказать, что оба игрока являются хоккеистами экстра-класса, но в этом матче они сыграли далеко не последнюю роль. Именно экс-форвард действующих чемпионов России открыл счет в этом матче. Однако довольно быстро капитан гостей Евгений Дергаев сделал его равным. Несмотря на это у хозяев была неплохая возможность выйти вперед, но с мощным ударом Геннадия Бочкарева с 12-метровой отметки успешно справился Андрей Рейн. Стоит отметить, что голкипер архангелогородцев в этом матче не раз выручал своих одноклубников. Не менее уверенно на последнем рубеже обороны хозяев играл его коллега по амплуа Александр Темников, но за несколько минут до перерыва он был бессилен после точного удара Максима Чермных – 1:2.



В начале второго тайма подопечным Сергея Фирсова удается сравнять счет – 2:2. Вслед за этим у них появляется определенная надежда на благоприятный для них исход встречи. За три нарушения правил в ходе встречи до конца матча был удален один из лидеров северян Александр Тюкавин. Почти сразу им удалось использовать численное большинство и выйти вперед – 3:2. При этом не стоит сбрасывать со счетов высокое индивидуальное мастерство отдельных игроков «Водника», благодаря которому не раз удавалось выигрывать напряженные поединки. На 67-й минуте, имея на поле на двух игроков меньше, «водникам» удалось поймать хозяев на контратаке и Евгений Дергаев, обведя всю оборону казанцев, делает счет ничейным – 3:3. После этого хоккеисты «Динамо-Казань» устроили затяжной штурм ворот Андрея Рейна. Одна из их атак вновь завершается назначением пенальти, и Геннадий Бочкарев в этот раз уже не промахивается – 4:3.



Чем ближе финальных свисток, тем игра все больше начинает проходить на встречных курсах. В этой ситуации сложно отдать кому-то предпочтение, но более остро действуют архангелогородцы. Сначала Юрий Погребной слету замыкает прострел Дмитрия Савельева – 4:4, а затем, к сожалению, удар Евгения Дергаева с 12-метровой отметки парирует Александр Темников. Развязка наступила за несколько мгновений до финального свистка. Сначала Сергей Перминов четко реализует пенальти, а через несколько секунд Анатолий Голубков ставит точку в этом захватывающем поединке – 5:5.



- Игра получилась довольно интересной и захватывающей, с большим количеством голов. Думаю, что она понравилась всем зрителям. Хотя мы упустили победу на последних секундах, но я остался довольным общекомандным движением наших ребят,- сказал после матча старший тренер «Водника» Николай Ярович.



Отметим, что победная серия жёлто-зелёных, которая составляла десять матчей прервалась, но началась другая - беспроигрышная, которая нассчитывает теперь одиннадцать матчей.



25 декабря состоится повторный матч с казанским «Динамо». Начало в 13:00.

