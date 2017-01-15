Архангельск: Спорт

Архангельский «Водник» провел свой первый матч в рамках второго этапа Чемпионата России. В Хабаровске ему противостояла лучшая команда Восточной группы, главный претендент за золотые медали в этом сезоне – «СКА-Нефтяник».

К этой игре армейцы и «водники» подошли с одинаковым количеством побед за всю историю личных встреч команд, их ледовые дружины одержали по десять. Интересно, что и разница забитых и пропущенных мячей также была одинакова — 91:91.



Однако в этом матче обоюдоострой игры болельщики не увидели. Уже первый тайм закончился с разгромным счётом 7:1, единственный мяч у «Водника» за несколько минут до перерыва сумел забить Иван Козлов. Второй тайм, как и первый, также прошёл под полным контролем хабаровчан. Итоговый счёт – 11:1 в пользу «СКА-Нефтяника».



После этой игры лазарет жёлто-зелёных, где уже находится Дмитрий Попутников, который получил травму в начале этого года, пополнил ещё один лидер команды.



В середине второго тайма в ходе игрового столкновения разрыв ключицы и перелом нижней челюсти получил Александр Тюкавин. По предварительной информации он выбыл из строя на два месяца.



Следующий матч «Водник» проведет 18 января в Иркутске, где встретится с местной «Байкал-Энергией». Начало в 14:00.

