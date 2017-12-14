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«Водник» в шторм дома обыграл новосибирский «Сибсельмаш»

сегодня 10:29
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Благодаря боевому настрою и вопреки непогоде - сильному ветру со снегом - жёлто-зеленые сделали долгожданный подарок своим самым болельщикам, в родных стенах обыграв «Сибсельмаш» со счётом 6:2.
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Фото: пресс-служба ГАО АО "Водник"
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Накануне на стадионе «Труд» архангелський «Водник» принимал новосибирский «Сибсельмаш». Эта игра была крайне важна для желто-зеленых. До этого архангелськая команда потерпела три крупных поражения, пропустив за эти игры 21 мяч. Кроме того, в этом мачте дебютировал тандем хорошо знакомых болельщикам исполняющего обязанности главного тренера Олега Батова и его помощника Николая Яровича.

Счет в игре уже на шестой минуте открыл Александр Антонов. Однако спустя минуту Артем Вшивков с пенальти сравнял счет. На перерыв команды ушли, когда на табло горел счет 3:2 в пользу «Водника».

Автором переломного момента стал капитан архангельской дружины Евгений Дергаев, успешно реализовавший угловой на 73-ей минуте игры. Ассистировал ему молодой перспективный игрок «Водника» Данил Кузьмин, воспитанник архангельской «молодёжки». Итоговый счет 6:2 в пользу архангелогородцев.

Добавим, матч «Водник» – «Сибсельмаш» сопровождался несколькими приятными моментами. Так, в начале игры весь стадион чествовал почетного болельщика архангельской команды Александра Афанасьевича Петровского, который недавно отпраздновал 70-летний юбилей. Более полувека он болеет за желто-зеленых, стараясь не пропускать ни одного матча.

А во время игры в стане болельщиков дебютировал Помор Михалыч – импозантный и очень добродушный мишка. Впервые за 92-летнюю историю «Водника» у команды появился свой талисман.

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