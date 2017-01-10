Архангельск: Спорт

Накануне на своем льду «желто-зеленые» принимали аутсайдера Западной группы - команду «Старт» из Нижнего Новогорода.

В наступившем году небесная канцелярия выступает не на стороне ледовой дружины с берегов Северной Двины. Если матчи с «Волгой» проходили в сильный мороз, то в этот раз столицу Поморья засыпало снегом. Несмотря на это, обе команды начали поединок в высоком темпе. Удачливее при реализации голевых моментов оказались гости, сумевшие дважды огорчить голкипера северян Андрея Рейна – 0:2. При этом, «водники» довольно быстро сумели отыграться.

На стыке двух таймов они сняли все вопросы о победителе. Точными ударами отметились Сергей Перминов, Олег Пивоваров, Евгений Дергаев и Александр Антонов. В дальнейшем наши земляки уверенно довели матч до победы – 4:2. В турнирной таблице «Водник» по-прежнему отстаёт от возглавляющей Западную группу «Волги» на три очка.

- После напряженных игр с «Волгой», которые проходили в сильный мороз, было сложно настраивать ребят на этот матч. Ведь пару дней назад за окном было –40, а сегодня уже –4. Как бы нам не хотелось, но подобные перепады температуры все равно влияют на многих людей. Игроки в этом отношении не исключение. В начале встречи у нас были возможности открыть счет, но мы ими не воспользовались. Я благодарен ребятам за то, что они нашли в себе силы сначала восстановить былое равновесие, а затем довести эту игру до победы, - сказал после матча главный тренер «Водника» Игорь Гапанович.

Сегодня на стадионе «Труд» состоится повторная встреча. Начало в 19:00.



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