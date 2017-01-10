наверх
Новости Архангельска
11 января, среда 00:49
$60.66
63.81
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
30.12.16
Исправление кадастровых ошибок в сведениях о границах земельных участков
118
28.12.16
Погода ударит по минтаю?
113
04.01.17
Накануне Нового года сотни архангельских дольщиков получили ключи от новых квартир
88
30.12.16
Архангелогородец рассчитался с долгом только после применения принудительных мер
45
31.12.16
По инициативе либерал-демократов в Новодвинске установят новые качели и карусели
35
03.01.17
Архангелогородцам предлагают встреть Рождество Христово на льду стадиона «Труд»
30
05.09.16
Каждый житель Архангельска получил свой личный кабинет
20
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Архангельский «Водник» в третий раз за сезон переиграл нижегородский «Старт»

Накануне на своем льду «желто-зеленые» принимали аутсайдера Западной группы - команду «Старт» из Нижнего Новогорода.

В наступившем году небесная канцелярия выступает не на стороне ледовой дружины с берегов Северной Двины. Если матчи с «Волгой» проходили в сильный мороз, то в этот раз столицу Поморья засыпало снегом. Несмотря на это, обе команды начали поединок в высоком темпе. Удачливее при реализации голевых моментов оказались гости, сумевшие дважды огорчить голкипера северян Андрея Рейна – 0:2. При этом, «водники» довольно быстро сумели отыграться.

На стыке двух таймов они сняли все вопросы о победителе. Точными ударами отметились Сергей Перминов, Олег Пивоваров, Евгений Дергаев и Александр Антонов. В дальнейшем наши земляки уверенно довели матч до победы – 4:2. В турнирной таблице «Водник» по-прежнему отстаёт от возглавляющей Западную группу «Волги» на три очка.

- После напряженных игр с «Волгой», которые проходили в сильный мороз, было сложно настраивать ребят на этот матч. Ведь пару дней назад за окном было 40, а сегодня уже –4. Как бы нам не хотелось, но подобные перепады температуры все равно влияют на многих людей. Игроки в этом отношении не исключение. В начале встречи у нас были возможности открыть счет, но мы ими не воспользовались. Я благодарен ребятам за то, что они нашли в себе силы сначала восстановить былое равновесие, а затем довести эту игру до победы, - сказал после матча главный тренер «Водника» Игорь Гапанович.

Сегодня на стадионе «Труд» состоится повторная встреча. Начало в 19:00.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Istorik
просмотров: 278
дата: 10.01.17 | 12:29
комментариев: 0
видео Видеосопроводжение
2 1
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080