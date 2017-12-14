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«Водник» выразил поддержку президенту Путину и присоединился к Putin Team

сегодня 10:50
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О своем решении присоединиться к движению Putin Team хоккеисты «Водника» рассказали губернатору Игорю Орлову накануне после матча с новосибирским «Сибсельмашем».
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Фото: sport-oboz.com

Накануне на стадионе «Труд» архангельский «Водник» одержал победу над новосибирским «Сибсельмашем». После игры в раздевалку желто-зеленых зашел губернатор Поморья Игорь Орлов и поздравил хоккеистов с победой.

- Игорь Анатольевич, спасибо за слова поддержки. Мы всегда рады видеть вас на наших играх, – ответил Александр Тюкавин. – И мы хотим поделиться с вами новостью. Всем коллективом мы решили присоединиться к движению Александра Овечкина, войти в команду Путина – Putin Team. «Водник» всегда открыто поддерживал нашего Президента. Сейчас мы хотим заявить об этом официально.

Глава Поморья поддержал инициативу «Водника» стать частью Putin Team.

 – Уверен, что архангельский хоккейный клуб соответствует этому высокому званию – команда Путина. Ваша инициатива, безусловно, заслуживает большого внимания. И я думаю, что вся Архангельская область присоединится к вам, – подчеркнул Игорь Орлов.

Напомним, Putin Team – общественное движение, которое организовал в начале ноября хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. «Личные награды и призы – всё это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin(39)s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды», - написал Овечкин на своей странице в Instagram. В Кремле инициативу хоккеиста одобрили.

После этого к движению присоединились Николай Расторгуев, братья Запашные, Елена Исинбаева, Евгений Плющенко, Николай Басков, Евгений Малкин и другие.

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«Водник» выразил поддержку президенту Путину и присоединился к Putin Team
«Водник» выразил поддержку президенту Путину и присоединился к Putin Team
О своем решении присоединиться к движению Putin Team хоккеисты «Водника» рассказали губернатору Игорю Орлову накануне после матча с новосибирским «Сибсельмашем».
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