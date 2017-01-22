Архангельск: Спорт

фото, видео с места события «Водники» поздравили своего прославленного ветерана с 80-летием Он хорошо помнит, как «Водник» тренировался зимой на озерах, делал клюшки своими руками и собирал полные стадионы болельщиков. Накануне Николай Парфенов отметил свой 80-летний юбилей. От имени губернатора Игоря Орлова теплыми словами ветерана поздравил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, друзья, одноклубники и соратники.



- Николай Дмитриевич является ярким примером служения своей команде, малой Родине и России. Его активная жизненная позиция известна далеко за пределами нашего региона. Это по достоинству оценено руководством Поморья. Хочется поздравить юбиляра с этой знаменательной датой, пожелать ему крепкого здоровья и долголетия, - сказал в поздравительной речи руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.



- Юбиляр является связующим звеном многих поколений ветеранов команды «Водник». Они не только не стареют душой, но и являются достойным примером для подражания. От руководства архангельского клуба "Водник" хочется поблагодарить Николая Дмитриевича за тот вклад, который он вносит в развитие физкультуры и спорта Архангельской области, - отметил директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.



От руководства областного спорта и архангельского клуба юбиляру были вручены специальные подарки. Одним из них стал именной игровой свитер с персональным номером, который он тут же примерил.



- Хочется поблагодарить руководство региона и команды «Водник» за многолетнее сотрудничество во благо физкультуры и спорта в Архангельской области. Совместными усилиями нами продвинуты много социально значимых проектов, как для ветеранов, так и для молодого поколения северян, - принимая поздравления, отметил Николай Парфенов.



Николай Дмитриевич и сегодня болеет за родную команду, он бывает на каждом матче "Водника". Ближайший состоится 9 февраля. В рамках чемпионата России по хоккею с мячом желто-зеленые сыграют с "Уральским трубником".



Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье" Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Istorik просмотров: 183

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