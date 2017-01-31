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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

«Водники» скрестили клюшки друг против друга на чемпионате мира

В шведском городе Сандвикен стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом. Больше всего игроков в различные сборные делегировали архангельский «Водник» и хабаровский «СКА-Нефтяник» – по восемь спортсменов.

Если из стана дальневосточников под знамена российской сборной встало семь хоккеистов и один пополнил ряды шведской команды, то у северян два игрока, Дмитрий Савельев и Янис Бефус, отправились отстаивать титул сильнейших на планете, а шесть человек заявлены за сборную Казахстана – Андрей Рейн, Роман Сухоруков, Иван Козлов, Александр Антонов, Сергей Перминов и Олег Пивоваров. Компанию последним составил Евгений Леонов, который еще в прошлом году защищал цвета архангельского клуба.

Волей составителей календаря соревнований в первом же матче «водники» должны были сыграть друг с другом. Обе ледовые дружины подошли к турниру в разной степени готовности. Если россияне провели тренировочный сбор, то сборная Казахстана собралась только за день до старта чемпионата и провела всего одну тренировку на льду «Йоранссон арены». К этому стоит добавить, что тренерский штаб казахов в этом году на половину обновил состав команды, а времени «обкатать» его не было.

На протяжении всего матча было видно, что сборной Казахстана не хватает сыгранности. Во многом из-за этого, а также за счет более высокого мастерства россиян, действующим чемпионам мира удалось убедительно переиграть соперника – 9:2.

У победителей один гол и одну результативную передачу на свой счет записал полузащитник «Водника» Янис Бефус. У сборной Казахстана стоит отметить уверенную игру на последнем рубеже обороны вратаря команды Андрея Рейна, который не раз выручал свою команду.

Сегодня, 31 января, россияне сыграют со сборной Финляндии (начало в 18:00), а казахи сыграют с хозяевами турнира – шведами (начало в 21:00).

 

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автор: Istorik
просмотров: 92
дата: 31.01.17 | 14:25
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Сборище космополитов безродных. Водник уже не торт. :)
31.01.17
15:13
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