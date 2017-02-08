Архангельск: Спорт

Завтра, 9 февраля, «Водник» проведет первый домашний матч в рамках II этапа Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Его соперником станет «Уральский трубник».

Первоуральцы в этом сезоне неплохо выступают в национальном первенстве и заслуженно вошли в квартет сильнейших на «Востоке». Второй этап чемпионата России они начали с двух побед над динамовскими клубами Казани и Москвы.

В копилке «Водника», в свою очередь, пока нет набранных очков. Поэтому в предстоящем матче желто-зеленым нужна только победа. Стоит отметить, что в последнее время очное противостояние этих соперников проходит в упорной и бескомпромиссной борьбе.

На матче для всех болельщиков будут работать торговые точки с горячими напитками и пирожками, полевая кухня. Начало матча в 19:00.