Архангельск: TV-BOX Архангелогородцы отметили День всех влюбленных на льду Любовь окрыляет и вселяет надежду. Хочется поздравить всех влюбленных с Днем святого Валентина!



В ТЦ "Титан Арена" по случаю праздника состоялась вечеринка на льду, которая завершилась чудесным флэшмобом.



Желаем, чтобы ваша любовь делала вас сильнее, храбрее, добрее, а душа и сердце наполнялось теплом, нежностью и лаской. просмотров: 59

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