Архангельск: TV-BOX Архангельск накрыл снежный шторм Мощный атлантический циклон бушевал на севере европейской территории России. В Архангельске сильный ветер срывал афиши, раскачивал рекламные конструкции и затруднял движение пешеходов. просмотров: 159

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