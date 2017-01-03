Архангельск: TV-BOX Архангельск встретил год Петуха Архангельск встретил новый 2017-й год. Интерактивная шоу-программа «Новый год на Двине», построенная по сюжету художественного фильма «Карнавальная ночь», проходила на Набережной Северной Двины рядом с площадью Мира.



Тысячи огней праздничного фейерверка подарили горожанам хорошее настроение на весь наступивший год. Финальной точкой праздничной программы стало лазерное шоу. просмотров: 336

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