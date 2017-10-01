Архангельские байкеры закрыли мотосезон

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29.09.17
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Шенкурский ДОК «прославил» свой район на весь Северо-Запад
29.09.17
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Кошмар на улице Трамвайной в Архангельске поразил очевидцев своей жестокостью
29.09.17
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Массовые мероприятия внесут коррективы в движение транспорта в Архангельске
29.09.17
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Первая красавица Архангельска подготовит северян к «рекордной» воскресной прогулке
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Эксперт ЦБ советует архангелогородцам не спешить при оформлении кредита
29.09.17
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Руководитель Северного речного пароходства рассказал о перспективах предприятия
29.09.17
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Архангельский ученый открыл в Арктике новый вид шмелей
29.09.17
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Чиновники отрицают запреты на «революционный» спектакль в Архангельске
29.09.17
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Кошмар на улице Трамвайной в Архангельске поразил очевидцев своей жестокостью
30.09.17
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Пинежский аферист через соцсеть выманил деньги у 16 жителей Поморья
30.09.17
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Архангелогородцам, подарившим животным приют и заботу, самим оказалась нужна помощь
30.09.17
1
Безработный архангелогородец с помощью чужого паспорта пытался взять кредит
29.09.17
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Убитые архангельские дороги из топ-листа ОНФ полностью отремонтированы
29.09.17
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Винтажные игрушки прошлых веков представят на выставке в архангельском музее
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30.09.17
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Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе
30.09.17
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Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»
30.09.17
69
Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска
30.09.17
65
Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
30.09.17
63
Рыбный день: В Мексике выпал дождь из рыбы
30.09.17
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Семейный клуб из Архангельска принял участие в конференции в Каргополе
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Архангельские байкеры закрыли мотосезон
сегодня 13:45
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30 сентября на площади Профсоюзов состоялось закрытие мотосезона. Как и полагается в таких случаях, любители железных коней выстроились в организованную колонну и проехались неспешно по центральным улицам города.
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В ходе рейда «хрюш» работники архангельского «Спара» признали запущенность магазина
В поле зрения активистов движения «Хрюши против» попал магазин «Спар», расположенный в торговом комплексе «Титан Арена». В ходе рейда волонтеры нашли в супермаркете шесть тележек просроченной и непригодной к употреблению продукции.
163
2
К строительству жилья в Архангельской области подключились зарубежные архитекторы
153
1
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Мебельный магазин загорелся на Ленинградском проспекте в Архангельске
Массовые мероприятия внесут коррективы в движение транспорта в Архангельске
В последний день сентября архангельские байкеры официально закрыли мотосезон
118
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Глава Поморья поздравил земляков с Днём пожилого человека
Болота, холмы и глину преодолевают под Архангельском участники трофи-рейда
Первая красавица Архангельска подготовит северян к «рекордной» воскресной прогулке
Лента новостей
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Главные новости
В ходе рейда «хрюш» работники архангельского «Спара» признали запущенность магазина
В поле зрения активистов движения «Хрюши против» попал магазин «Спар», расположенный в торговом комплексе «Титан Арена». В ходе рейда волонтеры нашли в супермаркете шесть тележек просроченной и непригодной к употреблению продукции.
сегодня 13:24
163
2
Boater:
В Спарах, что в Титан Арене, что в Сафари, отвратительно организована работа касс....
Мебельный магазин загорелся на Ленинградском проспекте в Архангельске
В соцсетях появились фотографии сильного задымления на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Ильинской. Причина – пожар в здании расположенного здесь мебельного магазина.
сегодня 14:11
207
Создатели «живой» выставки Ван Гога в Архангельске приглашают людей к сотворчеству
Организаторы уникальной экспозиции «Ван Гог. Живые полотна» предлагают не только погрузится во внутренний мир великого голландского художника, но и приглашают северян к сотворчеству.
сегодня 13:33
76
В Архангельске на Красной пристани в разгаре Всероссийский день ходьбы
Жители и гости Поморья стали участниками целого калейдоскопа спортивных событий на Красной пристани.
сегодня 13:33
77
В последний день сентября архангельские байкеры официально закрыли мотосезон
Любители быстрой езды с грустью и одновременно весельем попрощались с мотосезоном. На мероприятие, несмотря на прохладную и пасмурную погоду, собралось довольно внушительное число байкеров.
сегодня 13:01
118
1
Boater:
Почему ГИБДД не берет пример с ССП? Собрать как можно больше байкеров в одном месте, и...
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