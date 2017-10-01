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Архангельские байкеры закрыли мотосезон

сегодня 13:45
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30 сентября на площади Профсоюзов состоялось закрытие мотосезона. Как и полагается в таких случаях, любители железных коней выстроились в организованную колонну и проехались неспешно по центральным улицам города.
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