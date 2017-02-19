Архангельск: TV-BOX Чемпионат профмастерства прошел в Архангельске Первый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» по стандартам WorldSkills Russia состоялся в Архангельске в середине февраля.



В течение трех дней на площадке областного Дома Молодежи 25 учащихся 17 колледжей и техникумов соревновались в профмастерстве по пяти компетенциям.



Победители примут участие в отборочных соревнованиях национального чемпионата Worldskills. Финал пройдёт в Краснодаре с 16 по 19 мая. просмотров: 44

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