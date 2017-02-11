Архангельск: TV-BOX Глава Архангельска о борьбе со снежной стихией В Администрации Архангельска состоялась пресс-конференция Игоря Годзиша, посвященная актуальной теме совершенствования работы по зимнему содержанию улиц.



Больше всего вопросов вызывает у общественности уборка снега на внутридворовых территориях, поскольку в соответствии с муниципальными контрактами дороги первой, второй и третьей категории содержатся в удовлетворительном состоянии.



- Все мы видим, что с центральных магистралей снег убран. Понятно, что убрать моментально всю месячную норму снега, который выпал за два дня, невозможно. Эта работа продолжается и сейчас. Что касается управляющих компаний, то им выдано почти 150 предписаний, и большая их часть исполнена.



Муниципалитет оказывает помощь тем ответственным управляющим компаниям и ТСЖ, которые готовы не только расчистить проезды, но и вывезти снег на свалки, в чем заинтересованы и жители, - пояснил Игорь Годзиш. просмотров: 37

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