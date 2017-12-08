Кинофестиваль «Arctic Open» стартовал в Архангельске

В кинотеатре «Русь» прошла торжественная церемония открытия проекта, получившего поддержку Президента РФ Владимира Путина и губернатора Архангельской области Игоря Орлова.Фестиваль «Arctic Open» открылся при полном аншлаге. В кинотеатре «Русь» на большом экране публике представили мультфильм «Чудеса Архангельской области».Он рассказывает о достопримечательностях Поморья. Его создатели – школьники и педагоги из Верхнетоемского района, посвятившие свою работу 80-летию Архангельской области. Напомним, фильм был включен в программу кинофестиваля по предложению губернатора Игоря Орлова, который был восхищен детским творчеством, увидев эту работу в социальных сетях.Зрители приняли исполненный любовью к родному краю мультфильм аплодисментами, как и приглашенную на сцену второклассницу Аню Рюмину, которая озвучивала этот фильм.Девочка приехала специально на церемонию открытия. Вместе с ведущей, директором фестиваля Тамарой Статиковой, они объявили о старте первого кинофестиваля стран Арктики.