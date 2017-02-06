Архангельск: TV-BOX Прорыв трубы на Ленинградском проспекте Серьезная авария на сетях, принадлежащих МУП «Водоканал», произошла 5 февраля. На пересечении улицы Ильинской и Ленинградского проспекта прорвало подземный трубопровод, в результате чего проезжая часть была затоплена. просмотров: 80

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