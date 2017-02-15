Архангельск: TV-BOX Концерт группы «Звери» в Архангельске В Архангельском театре драмы выступила группа "Звери" со своей новой программой "Акустика. Лушее". Музыкальный коллектив не разочаровал своих фанатов, отыграв двухчасовую программу, в которую вошли самые популярные песни. просмотров: 58

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