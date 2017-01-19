Архангельск: TV-BOX Крещенские купания в Архангельске Начиная с утра 18 января и почти всю прошедшую ночь в Архангельской области действовали 36 купелей. Тысячи северян смогли поучаствовать в обряде крещенских купаний.



В границах Архангельска была открыта одна купель – в Маймаксанском территориальном округе неподалеку от храма Ксении Петербуржской. Место уже традиционное, привлекающее большое количество желающих принять участие в обрядовых купаниях. просмотров: 200

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