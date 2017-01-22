Архангельск: TV-BOX Лобовая авария на Троицком проспекте

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 января на Троицком проспекте. Напротив телецентра столкнулись две отечественные легковушки: «ВАЗ-2111» и «Приора». Девушку за рулём «Приоры» занесло, машина оказалась на «встречке», где в неё врезался «ВАЗ-2111», который ехал в сторону центра. Оказалось, что у автоледи отсутствовал полис ОСАГО. Виновницу аварии доставили в больницу. Другому участнику ДТП помощь медиков не потребовалась. просмотров: 82

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