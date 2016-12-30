Архангельск: TV-BOX Архангелогородцы бойкотировали дельфинарий В Архангельске прошел митинг против гастролирующего дельфинария. «Мы за свободу дельфинов», «Нет жестоким развлечениям», «Дельфины и киты должны жить в море», «Не спонсируйте жестокость» – громкие речёвки и яркие плакаты, собравшихся перед торгово-развлекательным комплексом «Макси», призывали проходящих мимо людей и посетителей дельфинария задуматься о проблеме передвижных дельфинариев. просмотров: 288

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