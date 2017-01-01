Архангельск: TV-BOX В Маймаксе столкнулись «Ниссан» и «Камаз» Накануне на улице Победы в Маймаксанском округе Архангельска произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили Ниссан и КАМАЗ. Данные о причинах ДТП уточняются, пострадавших нет. просмотров: 827

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