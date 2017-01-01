Архангельск: TV-BOX Новогодний фейерверк в Архангельске В новогоднюю ночь небо над столицей Поморья озарили залпы праздничного салюта. Народное гулянье с концертом и фейерверком проходило на на набережной Северной Двины в районе площади Мира .



Всего на территории Архангельской области с 31 декабря на 1 января состоялось 52 новогодних гуляния и 11 фейерверков. В торжествах приняли участие более 53 тысяч северян и гостей региона. просмотров: 555

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