Архангельск: TV-BOX Олега Шаманина доставили в Архангельск Беглого лидера обезвреженной в Поморье криминальной группировки экстрадировали на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, где он скрывался от следствия.



Накануне 55-летнему «вору в законе» была предъявлена целая серия обвинений, за которые ему грозит пожизненное заключение.



Бывший рэкетир не стал сотрудничать со следствием, не признал свою вину и отказался от дачи показаний.

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