Архангельск: TV-BOX Открытие памятника Сталину в Архангельске Мероприятие, анонсированное коммунистами как «Встреча с товарищем Сталиным», собрало несколько десятков человек, в основном — пенсионеров.



Многие привели с собой детей школьного возраста. Люди пришли с цветами, кто-то даже с портретом «вождя народов».



Напомним, бюст установлен на территории частной автостоянки за зданием архангельской швейной фабрики. В планах у сталинистов найти место для монумента в центре города. просмотров: 70

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