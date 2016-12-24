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Архангельск: TV-BOX

Открытие памятника Сталину в Архангельске

Мероприятие, анонсированное коммунистами как «Встреча с товарищем Сталиным», собрало несколько десятков человек, в основном — пенсионеров.

Многие привели с собой детей школьного возраста. Люди пришли с цветами, кто-то даже с портретом «вождя народов».

Напомним, бюст установлен на территории частной автостоянки за зданием архангельской швейной фабрики. В планах у сталинистов найти место для монумента в центре города.
просмотров: 70
дата: 24.12.16 | 19:23
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