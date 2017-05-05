Архангельск: TV-BOX Первомай в Архангельске С праздничного шествия, в котором приняли участие тысячи жителей областного центра - представители общественных организаций, трудовых коллективов, политических партий, молодежь - начался праздник Весны и Труда в Архангельске. просмотров: 49

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