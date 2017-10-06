Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.10.17
1034
04.10.17
822
05.10.17
699
05.10.17
679
04.10.17
670
05.10.17
619
04.10.17
611
реклама
реклама
Новости компаний
05.10.17
225
04.10.17
150
05.10.17
148
04.10.17
142
05.10.17
141
05.10.17
138
04.10.17
132
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть

Пожар в Маймаксе унес жизнь пожилой женщины

сегодня 12:16
46 0
 >

30 сентября поздним вечером загорелась двухэтажная «деревяшка» на улице Заводской. Дом был практически расселен. В одной из комнат на втором этаже проживала 80-летняя бабушка. По соседству жила молодая женщина, ведущая асоциальный образ жизни. В ее комнате и произошел пожар.

Хозяйка горящей квартиры, а также немногочисленные жильцы из соседнего подъезда самостоятельно выбрались на улицу, а пожилая неходячая женщина эвакуироваться не смогла. Ее тело в ходе тушения обнаружили пожарные. 

46 0
0 0
 >
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Нормализовать подачу воды в жилые дома Архангельска планируется к полудню
Лента новостей | Главные новости
 
Нормализовать подачу воды в жилые дома Архангельска планируется к полудню
Нормализовать подачу воды в жилые дома Архангельска планируется к полудню
Сегодня ночью специалисты МУП «Водоканал» проводили работы на сетях, что потребовало отключения от водоснабжения большей части города. В настоящее время подача воды возобновляется, однако делается это на пониженном давлении.
сегодня 10:38
332 6
Марина Р.: Водоснабжение в городе восстановлено согласно графику. По мере заполнение системы водой...
 
В Архангельске подходит к концу ремонт дорог
В Архангельске подходит к концу ремонт дорог
На большинстве участков архангельских улиц завершается второй этап ремонта дорог. Приемка работ будет осуществляться по результатам лабораторных исследований и комиссионного осмотра.
сегодня 12:43
38 1
kemastreet: Ремонт дорог в Архангельске давно подошёл к концу......
 
Жительница Архангельска лишилась иномарки в результате ночного поджога
Жительница Архангельска лишилась иномарки в результате ночного поджога
Сообщение о пожаре в автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома на улице Воскресенской, поступило сегодня в третьем часу ночи. Пятилетняя легковушка стала жертвой неизвестных поджигателей.
сегодня 12:37
61
 
В Поморье работодатель поплатился штрафом за «забывчивость» алиментщика
В Поморье работодатель поплатился штрафом за «забывчивость» алиментщика
В Архангельской области работодатель привлечён к административной ответственности за нарушение в перечислении алиментов. Должник должен был платить деньги своему ребенку, который находился в детдоме. Он работал, а вот о малыше позабыл.
сегодня 12:26
57
 
В Котласе «шестерка» опрокинулась на бок в результате столкновения с внедорожником
В Котласе «шестерка» опрокинулась на бок в результате столкновения с внедорожником
Авария произошла накануне вечером у дома №6 по улице Кузнецова. Из-за несоблюдения дистанции столкнулись отечественная легковушка и иномарка.
сегодня 12:07
66
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080