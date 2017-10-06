Пожар в Маймаксе унес жизнь пожилой женщины
сегодня 12:16
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06 октября, пятница 12:58
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30 сентября поздним вечером загорелась двухэтажная «деревяшка» на улице Заводской. Дом был практически расселен. В одной из комнат на втором этаже проживала 80-летняя бабушка. По соседству жила молодая женщина, ведущая асоциальный образ жизни. В ее комнате и произошел пожар.
Хозяйка горящей квартиры, а также немногочисленные жильцы из соседнего подъезда самостоятельно выбрались на улицу, а пожилая неходячая женщина эвакуироваться не смогла. Ее тело в ходе тушения обнаружили пожарные.
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