Пожар в Маймаксе унес жизнь пожилой женщины

30 сентября поздним вечером загорелась двухэтажная «деревяшка» на улице Заводской. Дом был практически расселен. В одной из комнат на втором этаже проживала 80-летняя бабушка. По соседству жила молодая женщина, ведущая асоциальный образ жизни. В ее комнате и произошел пожар.



Хозяйка горящей квартиры, а также немногочисленные жильцы из соседнего подъезда самостоятельно выбрались на улицу, а пожилая неходячая женщина эвакуироваться не смогла. Ее тело в ходе тушения обнаружили пожарные.