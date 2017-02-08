наверх
Новости Архангельска
08 февраля, среда 11:29
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
07.02.17
«Yamaha Viking» покорил Север
161
04.02.17
Карта жилых новостроек Архангельска пополнилась еще одним крупным объектом
134
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
121
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
91
07.02.17
Спеши купить квартиру: новые акции февраля от «Аквилон-Инвест»
90
07.02.17
Участников строительного форума ждут тренинги и семинары по интернет-продвижению
87
06.02.17
На всех основных железнодорожных вокзалах России появится digital-ситиформат
74
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: TV-BOX

Прорыв теплотрассы на улице Выучейского

7 февраля у центрального рынка на улице Выучейского в Архангельске был обнаружен дефект на теплотрассе диаметром 400 мм. Ремонтные бригады ТГК-2 работают над устранением повреждения.
просмотров: 63
дата: 08.02.17 | 10:06
комментариев: 0
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080