Архангельск: TV-BOX Прорыв теплотрассы на улице Выучейского 7 февраля у центрального рынка на улице Выучейского в Архангельске был обнаружен дефект на теплотрассе диаметром 400 мм. Ремонтные бригады ТГК-2 работают над устранением повреждения. просмотров: 63

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