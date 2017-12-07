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Региональный учебно-поисковый центр открылся в Архангельске

вчера 15:12
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В Архангельске на базе центра «Патриот» торжественно открыли региональный учебно-поисковый центр. 

В первом помещении центра уже работает музейная экспозиция, функционирует учебный класс для проведения бесплатных занятий по поисковому делу для школьников и студентов. Второе помещение оборудовано под небольшой офис. Здесь будет вестись прием граждан, продолжит работу архивный батальон. 

После торжественного открытия состоялись экскурсия по представленной музейной экспозиции и чаепитие для ветеранов.
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