Региональный учебно-поисковый центр открылся в Архангельске

В Архангельске на базе центра «Патриот» торжественно открыли региональный учебно-поисковый центр.В первом помещении центра уже работает музейная экспозиция, функционирует учебный класс для проведения бесплатных занятий по поисковому делу для школьников и студентов. Второе помещение оборудовано под небольшой офис. Здесь будет вестись прием граждан, продолжит работу архивный батальон.После торжественного открытия состоялись экскурсия по представленной музейной экспозиции и чаепитие для ветеранов.