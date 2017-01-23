Архангельск: TV-BOX Снежная буря два дня бушевала в Архангельске Непогоду в регион принёс атлантический циклон, который накрыл весь север европейской территории России.



За двое суток в столице Поморья выпало более трети месячной нормы осадков. Обильный снегопад превратил городские улицы в непролазную чащу. просмотров: 79

дата:

комментариев:

Снежная буря два дня бушевала в Архангельске Лобовая авария в центре Архангельска Архангельск накрыл снежный шторм Крещенские купания в Архангельске Жители дома-памятника живут в антисанитарных условиях «Банька по-соловецки» дошла до архангельского суда В Архангельске достроили бутылочного слона-гиганта Архангельск встретил год Петуха В Маймаксе столкнулись «Ниссан» и «Камаз» Новогодний фейерверк в Архангельске ещё ТВ сюжеты