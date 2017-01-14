Архангельск: TV-BOX «Банька по-соловецки» дошла до архангельского суда



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Запись была предана огласке бизнесменом и блогером Олегом Кодолой. Это и послужило причиной обращения на него в суд со стороны «героев» скандального видео.

12 января в Архангельске состоялись предварительные слушания по делу о разглашении сведений личного характера и нанесении морального вреда.Речь идет о «банном видео» с участием главы Соловков и руководителя местного муниципального учреждения, в котором чиновники рассуждают о возможном переделе сфер влияния в туристическом бизнесе на архипелаге.Запись была предана огласке бизнесменом и блогером Олегом Кодолой. Это и послужило причиной обращения на него в суд со стороны просмотров: 129

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